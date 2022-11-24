Министр экономики: выплачено уже примерно 3 млн евро господдержки компенсации подорожания энергоресурсов
Foto: Vladislavs Proškins

На данный момент через поставщиков услуг в связи с повышением цен на электроэнергию и отопление выплачено в качестве господдержки уже около 3 млн евро, заявила в четверг, 24 ноября, в интервью программе TV3 "900 секунд" министр экономики Илзе Индриксоне (Национальное объединение).

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"Именно по тем разделам, которые находятся под нашим контролем, на данный момент выплачено около трех миллионов евро и поданы заявки на шесть миллионов", — сказал министр, уточнив, что это платежи, которые покрываются напрямую через поставщиков услуг на электричество и отопление, не считая поддержки, которую жители получают через социальные службы и самоуправления.

Министр экономики также отметила, что из-за теплой осени и умеренной температуры в начале зимы поддержка не используется в том размере, который был рассчитан.

"Теплая осень и умеренно начавшаяся зима — это удача для всех нас, потому что ресурсы экономятся", — сказала Индриксоне, выразив при этом уверенность, что ресурсов хватит до весны.

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