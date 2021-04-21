Министр экономики Янис Витенбергс перешел в Национальное объединение

Министр экономики Янис Витенбергс, который был избран в 13-й Сейм из списка партии KPV LV, решил поменять партийную принадлежность и стать членом Национального объединения.

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Он подтвердил агентству LETA, что написал заявление о вступлении в Национальное объединение.

Витенбергс добавил, что рассматривал такой шаг уже некоторое время.

"Все же мне ближе ценности Национального объединения. Во время руководства Министерством экономики с Национальным объединением сформировалось очень хорошее сотрудничество, также совпали ценности в вопросах о поддержке семей с детьми", — пояснил он.

Витенбергс считает, что его переход в другую партию не осложнит отношения в коалиции, он сохранил хорошие отношения с политиками из KPV LV и планирует продолжить тесное сотрудничество с бывшими однопартийцами.