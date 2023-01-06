Министр энергетики и климата Чударс еще не получил допуск к гостайне

Бюро по по защите Сатверсме (SAB) пока не выдавало специального разрешения на доступ к государственной тайне министру климата и энергетики Раймонду Чударсу ("Новое Единство"), выяснило агентство LETA в бюро самого министра.

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В бюро заявили, что идет процесс получения разрешения на получение государственной тайны.

В понедельник, 2 января, LETA выяснило в SAB, что некоторым министрам и депутатам уже выданы специальные разрешения на допуск к государственной тайне, однако проверки других политиков продолжаются в порядке и сроки, установленных законом.

Допуски к гостайне требуются всем министрам. Разрешение требуется только для тех депутатов, которые работают в комиссиях Сейма, где, возможно, придется рассматривать вопросы, связанные с государственной тайной.

Это Комиссия по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, Комиссия по бюджету и финансам (налогам), Комиссия по правам человека и связям с общественностью, Комиссия по европейским делам, Юридическая комиссия, Комиссия по национальной безопасности, Комиссия по иностранным делам, Комиссия по гражданству, миграции и сплоченности общества, Ревизионная комиссия, а также парламентские расследовательские комиссии.

Срок проверки претендента на получение допуска — три месяца. Если по объективным причинам уложиться в трехмесячный срок невозможно, он может быть продлен еще до трех месяцев.

С учетом геополитической ситуации проверки проводятся особенно тщательно, отмечает SAB.