Министр финансов: дефицит бюджета в этом году может составить миллиард евро

Дефицит бюджета в этом году может составить 1 млрд евро, сказал в передаче "900 sekundes" на телеканале TV3 министр финансов Янис Рейрс (Новое Единство).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Дефицит бюджета может быть около миллиарда евро, или 9-10% налоговых поступлений", - сообщил глава Минфина, добавив, что в настоящее время дефицит бюджета составляет около 500 млн евро.

Рейрс напомнил, что в начале марта прогнозировалось снижение поступлений в бюджет в размере от 600 млн до 1,5 млрд евро. "Предварительные данные в августе показывают, что, вероятно, этой максимальной пессимистической границы мы не достигнем", - сказал министр, отметив, что май с точки зрения поступлений в бюджет был самым сложным месяцем с большим дефицитом.

В то же время, по словам главы Минфина, с учетом того, что кризис связан с отсутствием внешнего спроса, а не структурными проблемами в экономике Латвии или проблемами госуправления, изменения в статью бюджетных расходов вноситься не будут. "В классической ситуации нам бы пришлось проводить консолидацию, но мы этого делать не будем и допустим дефицит бюджета", - сказал министр.

Также Рейрс сообщил, что Европейской комиссии подан проект среднесрочного бюджета Латвии, в котором не предусмотрено изменений объема и структуры расходов и одновременно планируется рост и достижение сбалансированного бюджета в течение трех лет.