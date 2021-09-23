Министр финансов проверит административные договоры VID с неплатежеспособными предприятиями
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Министр финансов Янис Рейрс ("Новое Единство") издал указ о служебной проверке практики заключения административных договоров Службы госдоходов (VID), потому что есть подозрения в нарушениях, сообщает LETA.

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"Служебную проверку инициируют тогда, когда есть подозрения, что в учреждении, возможно, произошло какое-то нарушение. В этом случае проверяется практика заключения административных договоров VID, в том числе с неплатежеспособными предприятиями, например, акционерным обществом Krāsainie lējumi", — пояснили представители министерства.

Цель служебной проверки — выяснить ситуацию, ответственных лиц и обеспечить существование правовой, эффективной, открытой и дружелюбной к предпринимателям Службы госдоходов, подчеркивает Минфин.

Представитель VID Андрей Вайварс сообщил агентству LETA, что все решения VID в отношении любых налогоплательщиков принимались в интересах государства и в соответствии с законами Латвии.

30 апреля этого года административный окружной суд удовлетворил требование металлообрабатывающего предприятия Krāsainie lējumi вернуть переплаченный НДС в размере 6 553 265 евро и поручил VID выплатить эту сумму в течение месяца, что было сделано.

Основанное в 1991 году предприятие Krāsainie lējumi специализировалось на производстве сплавов алюминия и было однимиз крупнейших металлообрабатывающих предприятий в Латвии. В феврале 2014 года оно было признано неплатежеспособным, и администратор неплатежеспособности получил от кредиторов требования на общую сумму 22,296 миллиона евро. Также это предприятие было одним из крупнейших в Латвии должников по налогам.

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