Министр: газ на отопительный сезон будет обеспечен
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По имеющейся у государства информации, газ на отопительный сезон в Латвии будет обеспечен, сообщила министр экономики Илзе Индриксоне, комментируя заявление российского газового концерна "Газпром" о прекращении экспорта газа в Латвию.

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Индриксоне указала, что Латвия вообще не рассчитывала на потоки газа из России. По ее словам, сделанные ранее расчеты показывают, что на отопительный сезон Латвия будет обеспечена газом.

Правда, пока нельзя утверждать, что газ из Инчукалнского хранилища будет продан именно Латвии.

"Конечно, мы не можем сказать, будет ли газ, который находится в Инчукалнинском газохранилище, продаваться именно нам, потому что существует свободный рынок, но тот объем, который сейчас находится в Инчукалнинском газохранилище, исторически не самый маленький", — подчеркивает министр.

Уже сообщалось, что российский газовый концерн "Газпром" в субботу утром приостановил экспорт газа в Латвию "в связи с нарушением условий отбора газа", сообщает Российское новостное агентство "РИА Новости".

Эту информацию подтвердило AО Conexus Baltic Grid.

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