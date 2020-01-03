Министр иностранных дел обеспокоен обострением ситуации на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич обеспокоен существенным обострением ситуации на Ближнем Востоке, сообщает агентство LETA со ссылкой на его советника Мартиньша Дрегериса.

“События последнего времени в Ираке, нападения на международную коалицию по борьбе с группировкой джихадистов “Исламское государство в Ираке и Леванте” и посольство США в Багдаде, которые связаны с дестабилизирующей активностью в регионе, вызывают существенное беспокойство по поводу обострения ситуации на Ближнем Востоке”, - сказал Ринкевич.

По его словам, эти события повлияют не только на региональную безопасность, но и на глобальную ситуацию. Латвия надеется на решение проблемы дипломатическим путем. Ринкевич призвал граждан Латвии не посещать Сирию, Иран, Ирак и Йемен.

Как уже сообщалось, в пятницу три ракеты были выпущены в Багдадский международный аэропорт. В бомбардировке погибли восемь человек, в том числе иранский военный стратег Касемс Солеймани и замглавы иракской военной группировки Hashed al Shaabi Абу Махди аль Мухандисс. Солеймане был убит по приказу президента США Дональда Трампа.

Министр иностранных дел Ирана назвал ракетный удар “опасным обострением”, а верховный лидер Ирана обещал отомстить за смерть Солеймани.