Министр культуры: фасад здания на Элизабетес, 2 угрожает безопасности пешеходов

Фасад здания бывшего Всемирного торгового центра в столице, на месте которого Министерство культуры хочет построить современный концертный зал, находится в столь плохом состоянии, что стоит огородить постройку — иначе могут пострадать люди, заявил Latvijas radio министр культуры Наурис Пунтулис (Национальное объединение).

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По словам Пунтулиса, на опасность здания указывает дендрологическое обследование, заказанное госпредприятием Valsts nekustamie īpašumi.

"Исследование свидетельствует, что внешний фасад здания на Элизабетес, 2, находится в критическом состоянии, он угрожает жизням, 54% тяжелого кафеля в таком состоянии, что может упасть в любой момент. Поэтому в ближайшее время здание на Элизабетес, 2, будет огорожено — чтобы не случилось какого-нибудь несчастья", — заявил Пунтулис.

Несколько дней назад министр призвал Латвийский союз архитекторов осуществить трудную миссию — условиться о едином подходе к проекту национального концертного зала, прозвучало в передаче. Пунтулис надеется, что архитекторы согласятся с его замыслом разместить зал на месте здания высшего ЦК компании Латвии, позднее ставшего офисным центром. Глава Минкульта убежден, что это наилучший вариант.

Одновременно он предлагает Союзу архитекторов выступить в течение ближайших трех месяцев с такой же хорошей альтернативой.

Президент Союза архитекторов Юрис Пога заявил, что он готов принять вызов. Он прогнозирует, что за три месяца архитекторы, возможно, определятся с несколькими годными вариантами. Не исключено, что окончательное решение будет принято после голосования жителей.