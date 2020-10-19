Министр культуры Латвии призвал "стиснуть зубы на три недели и потерпеть"

Коронавирус затронул уже одну из основ профессиональной художественной деятельности в Латвии — Национальную оперу, и не меньшую угрозу несет вероятность распространения Covid-19 в отрасли художественной самодеятельности. Любители, в отличие от профессионалов, образуют "пузырь", в котором контактируют люди из самых разных "пузырей", что в плане эпидемиологической безопасности весьма тревожно, заявил в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении министр культуры Наурис Пунтулис.

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"Может быть, все же следует на три недели стиснуть зубы и потерпеть, чтобы пандемия не распространялась уже и на профессиональную художественную сферу — как это на данный момент произошло в Опере", — пояснил Пунтулис.

При проведении дополнительных тестов в хоре Латвийской Национальной оперы и балета выявлено еще три случая Covid-19, рассказал министр культуры.

В целом известно о четырех заболевших в хоре.

Министр сообщил, что тесты на коронавирус сдал весь коллектив оперы.

В прошедшую пятницу театр сообщил, что заражение Covid-19 обнаружено у одного из его работников, который не контактировал со зрителями и работниками театра, обслуживающими зрителей.

Спектакли и концерты в театре отменены до 20 октября.