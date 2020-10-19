Министр культуры Латвии призвал "стиснуть зубы на три недели и потерпеть"
Foto: LETA

Коронавирус затронул уже одну из основ профессиональной художественной деятельности в Латвии — Национальную оперу, и не меньшую угрозу несет вероятность распространения Covid-19 в отрасли художественной самодеятельности. Любители, в отличие от профессионалов, образуют "пузырь", в котором контактируют люди из самых разных "пузырей", что в плане эпидемиологической безопасности весьма тревожно, заявил в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении министр культуры Наурис Пунтулис.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Может быть, все же следует на три недели стиснуть зубы и потерпеть, чтобы пандемия не распространялась уже и на профессиональную художественную сферу — как это на данный момент произошло в Опере", — пояснил Пунтулис.

При проведении дополнительных тестов в хоре Латвийской Национальной оперы и балета выявлено еще три случая Covid-19, рассказал министр культуры.

В целом известно о четырех заболевших в хоре.

Министр сообщил, что тесты на коронавирус сдал весь коллектив оперы.

В прошедшую пятницу театр сообщил, что заражение Covid-19 обнаружено у одного из его работников, который не контактировал со зрителями и работниками театра, обслуживающими зрителей.

Спектакли и концерты в театре отменены до 20 октября.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

4

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Наурис Пунтулис Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Топ блюд Эвии Вебере, которые можно заказать в Wolt
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Что привезти на память из Вентспилса
Доступная помощь для латвийских бизнесменов
Неделя вместе с 'Wolt': выбор Агнесе Зелтини
Взгляд в прошлое: от кассового аппарата до мобильных платежных терминалов
Банковские услуги для детей и молодежи: от карты до накоплений на будущее
Riga IFF проводит неделю вместе с Wolt: Давис Давидс Сакне