Министр культуры заразился Covid-19 и находится на самоизоляции
Foto: DELFI

Во вторник, перед тем, как отправиться на заседание Кабинета министров, министр культуры Наурис Пунтулис (Национальное объединение) провел дома самотест на антигены Covid-19, который оказался положительным. Сейчас министр находится в самоизоляции и выполняет свои обязанности удаленно.

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Как сообщил министр в социальной сети Facebook, его самочувствие хорошее, а чувство безопасности укрепляет своевременная бустерная вакцинация. В эту волну Covid-19 министр призвал людей быть ответственными и регулярно проходить самотестирование перед выходом в общество.

Он сообщил всем людям, с которыми контактировал в последние дни, о позитивном тесте на "Covid-19".

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