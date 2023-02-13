Министр: Латвия может достичь 3% от ВВП на оборону раньше, чем планировалось

Расходы на оборону в размере 3% от валового внутреннего продукта Латвии могут быть достигнуты быстрее, чем планировалось, заявила в понедельник на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции министр обороны Инара Мурниеце.

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Ранее планировалось, что Латвия может выйти на 3% от ВВП в 2027 году.

В этом году бюджет обороны планируется в размере 2,25% от ВВП, или 986,83 млн евро. В 2024 году он составит 2,4% ВВП или 1,1 млрд евро, а в 2025 году — 2,5% ВВП или 1,2 млрд евро.

У Министерства обороны есть три проекта ракетных систем, которые необходимо ускорить в целях укрепления обороны. Это береговая оборона, ПВО средней дальности и ракетная артиллерия, пояснила министр.

"Планируется, что к 2027 году мы выйдем на 3% от ВВП, но с этими более динамичными проектами, думаю, мы выйдем на 3% от ВВП ранее 2027 года. Все это только ради укрепления национальной обороны", — сказала министр.

Как сообщалось, минувшей осенью Минобороны начало переговоры с США о закупке у компании Kongsberg Defense & Aerospace противокорабельных ракетных комплексов NSM (Naval Strike Missile).

Также министерство продолжает закупку шести ракетно-артиллерийских комплексов Himars у США.

Мурниеце выразила сегодня в комиссии надежду, что оба эти контракта будут подписаны уже этой весной.

Говоря о бюджете на этот год, государственный секретарь Министерства обороны Янис Гарисонс и командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Леонид Калниньш сегодня отметили, что расходы на содержание личного состава в этом году продолжают расти, но остаются в "здоровых пределах". Всего на эти нужды планируется направить 38% финансирования.

В общей сложности на НВС в этом году запланировано около 800 млн евро, а на Государственный центр оборонных военных объектов и закупок — 114 млн евро.

При детальном рассмотрении проекта бюджета на этот год видно, что на различные долгосрочные проекты в области безопасности выделено 140 млн евро. 49 млн евро предназначены для приема союзников, а 30 млн евро — для артиллерии.

В этом году Минобороны также планирует продолжить развитие сети складов, построить в каждом регионе региональный склад, который обеспечит снабжение всей системы. Планируется и закупка крупнокалиберных боеприпасов, минометных комплексов, средств ПВО ближнего действия, гранатометов, грузовых автомобилей и инженерных танков.

При этом не будут забыты учения и развитие базовой инфраструктуры.