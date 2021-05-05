Министр: массовая вакцинация в Латвии запущена, теперь ее темп зависит от желания людей

Массовая вакцинация от Covid-19 в Латвии началась, и теперь темп вакцинации будет зависеть исключительно от желания населения сделать прививку, заявил на Латвийском радио министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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Министр подчеркнул, что обеспечение вакцинами и техническая сторона вакцинации в Латвии наконец-то налажены. По сравнению с другими выходными в минувшие майские праздники вакцинация прошла хорошо, и Павлютс надеется, что на этой неделе будет достигнуто новое рекордное количество привитых.

Он признал, что по уровню вакцинации Латвия отстает от остальной Европы на месяц и более, но выразил надежду, что ситуация выровняется в июне или июле.

С точки зрения министра, теперь именно поощрение людей к вакцинации будет главной задачей при ее организации. Это будет сделано как путем разъяснительной работы, так и через введение преимуществ для вакцинированного населения.

Говоря о Латгале, где население менее активно прививается, министр допустил, что причиной проблем могут быть отдельное информационное пространство и ограниченный доступ к медицинским услугам.

По словам Павлютса, ответственные органы уже думают о ревакцинации населения от Covid-19, но здесь есть два неясных вопроса — как долго продлится защита, обеспечиваемая существующими вакцинами от Covid-19, и как изменится распространение вируса.