Министр: налоговых поступлений недостаточно, чтобы финансировать все потребности

Собираемых в Латвии налогов недостаточно для финансирования всех потребностей, поэтому при работе над проектом основных направлений налоговой политики на 2024-2027 годы будут проведены дискуссии по всем 14 налогам, сообщил в среду журналистам министр финансов Арвил Ашераденс ("Новое Единство").

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По его словам, будет проведен пересмотр всех существующих налогов с учетом предложений политических и социальных партнеров.

Партнеры по коалиции и социальные партнеры делают акцент на налогах на рабочую силу, а "Новое Единство" в ходе дискуссий предложит устойчивую модель финансирования здравоохранения, сообщил министр.

Глава Минфина не стал прогнозировать результаты пересмотра, но отметил, что предстоят жесткие дискуссии по налогам на рабочую силу, а также возможны изменения в налоге на прибыль предприятий. Также будут рассматриваться налоги в социальной сфере и вопрос о декларации общих доходов физических лиц.

Министр финансов сообщил, что после налоговой реформы 2018 года доля налога на прибыль предприятий в общих налоговых поступлениях составляет 2,7%, в то время как в Эстонии — около 10%. По словам Ашераденса, такой небольшой вклад предприятий в общую массу налоговых поступлений не может продолжаться долго.

Он указал, что налоговые поступления в Латвии составляют 32,6% от внутреннего валового продукта (ВВП), в то время как, например, в Эстонии — 33,8%. Если бы Латвия собирала налоги хотя бы на уровне Эстонии, то бюджет пополнился примерно 1,43 млрд евро.

"Мы уже давно застряли на этом уровне около 30%, и этого недостаточно для удовлетворения всех потребностей. С таким налоговым бременем мы ничего не добьемся", — сказал Ашераденс.

Ранее в интервью агентству LETA министр сообщил, что коалиция намерена начать работу над основными принципами налоговой политики сразу после утверждения государственного бюджета на 2023 год. В настоящее время создана координационная группа по совершенствованию налоговой политики, которая вместе с партнерами правительства до конца этого года разработает проект основных направлений налоговой политики на 2024-2027 годы.