Министр назвал год, когда дороги Латвии будут такими же, как в Германии

На приведение дорог в порядок и разогрев экономики в кризис выделено дополнительных 75 млн евро из непредвиденных расходов. Каким дорогам повезет, почему это капля в море и когда будем ездить как в Германии? Об этом министр сообщения Талис Линкайтс рассказал в передаче "Действующие лица" на LR-4, отвечая на вопросы ведущей Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

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"Будут приведены в порядок восемь мостов и 583 км дорог разных типов — от главных магистралей в направлениях Сигулда-Алуксне, Валмиера-Валка и участков шоссе на Даугавпилс до дорог помельче", — сообщил Линкайтс.

Всего в этом году из госбюджета на ремонт дорог выделено свыше 255 млн евро, добавка в 75 млн евро позволит увеличить число гладких дорог и дать работу дорожным строителям, что важно для разогрева экономики страны. По мнению министра, работа на свежем воздухе в период пандемии — одна из самых безопасных c точки риска инфицирования. Но защита рабочих — это забота задействованных в проектах предприятий. "Желаю им хорошей погоды!"

По оценке министерства, чтобы с европейским качеством отремонтировать все дороги, надо потратить около четырех миллиардов евро. Ведь в плохом состоянии 37% асфальтированных дорог и больше половины грунтовых. "Такой суммы в ближайшем будущем не предвидится, но привлекаем средства откуда можно — из госбюджета, из Еврофондов, — рассказал он. — В том числе на проект Кекавского направления удалось привлечь частный капитал".

По его словам, у министерства есть долгосрочная программа ремонтов до 2040 года, чтобы сделать дороги Латвии как в Германии. В том числе построить быстрые магистрали со скоростью 130 км в час. "Но все зависит от финансирования, а у государства сегодня много потребностей — медики, учителя и т.д.".