Министр: нет другого выхода, кроме как требовать от учителей Covid-сертификаты

Требовать у педагогов Сovid-сертификаты — единственный выход, если мы хотим вернуть очное образование. Об этом в эфире Latvijas Radio заявила глава Министерства образования и науки Анита Муйжниеце.

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"Если бы у нас не оставалось всего одного месяца до начала учебного года — в ситуации, когда только 62% педагогов привиты. Если бы был май, вакцины давно были бы всем доступны и у нас было бы три месяца думать, оценивать, убеждать, мотивировать, я бы сказала — да, есть разные способы, как еще можно попытаться приноровиться, если кто-то не уверен в выборе, в том, что вакцины — единственный способ", — цитирует ее портал Rus.Lsm.lv.

"Я никоим образом не хотела бы, чтобы кому-то в голову пришла мысль "снова можем так добровольно месяц, два, три — ну, подождем, посмотрим". И тогда мы еще один год будем единственной страной, где образование детям не обеспечивают. Такого быть не должно", — подчеркнула Муйжниеце.

Политик не скрывает: такой шаг может привести к проблемам с числом педагогов в школах.