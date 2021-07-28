Министр: нет другого выхода, кроме как требовать от учителей Covid-сертификаты
Foto: LETA

Требовать у педагогов Сovid-сертификаты — единственный выход, если мы хотим вернуть очное образование. Об этом в эфире Latvijas Radio заявила глава Министерства образования и науки Анита Муйжниеце.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Если бы у нас не оставалось всего одного месяца до начала учебного года — в ситуации, когда только 62% педагогов привиты. Если бы был май, вакцины давно были бы всем доступны и у нас было бы три месяца думать, оценивать, убеждать, мотивировать, я бы сказала — да, есть разные способы, как еще можно попытаться приноровиться, если кто-то не уверен в выборе, в том, что вакцины — единственный способ", — цитирует ее портал Rus.Lsm.lv.

"Я никоим образом не хотела бы, чтобы кому-то в голову пришла мысль "снова можем так добровольно месяц, два, три — ну, подождем, посмотрим". И тогда мы еще один год будем единственной страной, где образование детям не обеспечивают. Такого быть не должно", — подчеркнула Муйжниеце.

Политик не скрывает: такой шаг может привести к проблемам с числом педагогов в школах.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

9

Source

Tags

Коронавирус Вакцинация Школа
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
В Рижском порту наблюдается увеличение грузооборота кроме грузов угля и нефтепродуктов
Как Рижское самоуправление помогает начать новую жизнь бывшим заключенным
Madara Cosmetics рекомендует: какой макияж выбрать и как ухаживать за кожей летом
Где встречаются спорт, радость и уличная культура: активный отдых в Вентспилсе
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова
Смотрим запоем: Всемирно признанные сериалы
Лучшие фудкорты и популярные рынки уличной еды в Таллинне
Хозяйственная деятельность Рижского порта не мешает водоплавающим птицам вить гнезда