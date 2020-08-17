Министр обороны: прямой военной угрозы для Латвии на данный момент нет

В настоящее время для Латвии нет прямой военной угрозы, но Министерство обороны рассмотрело множество различных сценариев обострения ситуации в Беларуси, сообщил агентству LЕТА министр обороны Артис Пабрикс.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Он пояснил, что в последние годы Латвия предупреждала своих союзников в Европейском союзе и НАТО о том, что Беларусь является одной из слабых точек сразу после Украины.

"Если мы предупреждали других, то совершенно очевидно, что в наших планах было рассмотрено множество различных сценариев, касающихся Беларуси. В настоящее время безопасности Латвии никто не угрожает, и мы настолько готовы к любым сценариям, насколько можем", — заявил министр.

Приоритет Латвии — иметь по соседству демократические и независимые страны. "Если Беларусь по какой-то причине теряет независимость, это автоматически ослабляет баланс сил. То, что происходит в Беларуси, может напрямую повлиять на нашу безопасность и интересы, но на данный момент мы никоим образом не паникуем", — пояснил Пабрикс.