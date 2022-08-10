Министр обороны США: Россия сегодня самая большая угроза для Европы

В настоящее время Россия представляет собой самую большую угрозу для Европы, заявил в среду журналистам в Риге министр обороны США Ллойд Остин, который прибыл с визитом в Латвию.

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Остин подчеркнул, что США всегда будут отстаивать свободу Латвии и ее территориальную неделимость. Вот почему важно помочь Украине выиграть войну с Россией. "Россия выбрала агрессию и войну. Она убивает мирных жителей Украины, уничтожает важную инфраструктуру", — заявил Остин, подчеркнув, что Россия в настоящее время представляет самую большую угрозу для Европы.

Министр обороны США считает, что вторжение России в Украину сделало НАТО сильнее. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО также повысит безопасность в регионе.

При этом, по словам Остина, Россия не должна воспринимать НАТО как угрозу, потому что НАТО — это оборонный союз. Однако "России важно понимать, что любое нападение на страну-члена НАТО автоматически будет означать войну против всего НАТО", напомнил он.

По словам Остина, США вместе со своими союзниками делают очень много для победы Украины в войне. США каждую неделю обсуждают ход войны, чтобы понять, какое оружие необходимо Украине. "Мы продолжим помогать Украине, поставляя мощное оружие, доказавшее свою эффективность в войне против России, и будем делать это столько, сколько потребуется", — подчеркнул Остин.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что Латвия ценит дружбу между двумя странами. В ходе встречи обсуждались агрессия России на Украине, а также возможности укрепления безопасности НАТО.

США всегда были близки к странам Балтии, и даже сейчас потенциал сотрудничества не достиг своей высшей точки, отметил министр.

Пабрикс также заявил, что соседнюю Белоруссию следует воспринимать как угрозу для Украины, поскольку ее "нельзя воспринимать как суверенное государство". Министр считает, что Белоруссия утратила независимость и должна считаться частью государства-агрессора.

Это первый визит Остина в Латвию, а также первый визит министра обороны США в Латвию после вступления страны в НАТО в 2004 году.