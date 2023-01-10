Министр обороны: уменьшается количество людей, готовых идти в профессиональную армию
Foto: Saeimas administrācija

Количество людей, которые готовы нести профессиональную военную службу, уменьшается, признала в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения министр обороны Инара Мурниеце (Национальное объединение).

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По словам министра, сейчас есть ощущение, что количество желающих поступить на профессиональную службу сокращается. В то же время Мурниеце указала, что такая проблема наблюдается не только в Латвии, но и в других странах. Одним из решений по привлечению новых военных является Служба государственной обороны, предусматривающая фактически возрождение призыва.

Мурниеце отметила, что для того, чтобы сделать профессиональную службу более привлекательной в глазах граждан, идет работа над повышением заработной платы тем, кто делает выбор в пользу профессиональной военной карьеры.

Говоря о Службе государственной обороны, Мурниеце заявила, что внедрение услуги отложено на полгода.

"Концептуальный подход не изменился, мы разработали 16 предложений, которые разъясняют гражданам суть этого законопроекта, чтобы не было разночтений", — сказала Мурниеце.

Министерство обороны ранее планировало, что граждане Латвии в возрасте от 18 до 19 лет будут призываться на службу добровольно во второй половине 2023 года, а недостающее количество лиц будет призвано в принудительном порядке.

Количество призывников планировалось постепенно увеличивать в течение пяти лет, а начиная с 2028 года. При условии выделения необходимого финансирования, планировалось ежегодно призывать 7500 граждан Латвии.

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