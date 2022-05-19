Министр образования Муйжниеце предлагает продлить учебный год до Лиго

Министр образования Анита Муйжниеце ("Консервативные") выступила с заявлением о необходимости выравнивания нагрузки на школьников в течение учебного года. Речь идет о том, что Латвия является одним из рекордсменов по продолжительности каникул. Министр предполагает, что можно было бы продлить учебный год до Лиго, а в марте давать школьникам дополнительные выходные.

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"В Латвии общая продолжитнльность каникул — 17 недель — и это третья самая большая продолжительность каникул в 37 странах Организации экономического сотрудничества и развития (OECD). Средняя продолжительность каникул в странах OECD — 14 недель. В Эстонии продолжительность каникул меньше на неполную неделю. В Литва — 15 недель. Самую большую часть свободного времени формирует период между учебными годами, то есть, летние каникулы. Для многих семей с маленькими детьми ежегодно это огромный вызов — как занять детей и обеспечить необходимый присмотр, когда самим нужно идти на работу", — говорится в пресс-релизе на подписью Аниты Муйжниеце: "В свою очередь, сравнительно небольшое количество и продолжительность каникул во время учебного года означает концентрированную нагрузку как для школьников, так и для педагогов, что далее влияет на качество обучения. Выравнивание нагрузки за счет укорачивания летних каникул и дополнительных выходных, например, в марте, на мой взгляд, только будет способствовать качество учебного процесса, позволит разнообразить учебный и воспитательный процесс, оптимизировать нагрузку на учащихся и педагогов".

Муйжниеце допускает, что, возможно, следовало бы продлить учебный год на две недели — до Лиго, введя при этом дополнительные выходные в марте. Такая идея, считает министр, могла бы быть поддержана родителями учащихся начальной и основной школы, поскольку им придется меньше думать о том, чем занять детей летом.

Пока идеи министра образования не обрели форму конкретного предложения, предусматривающего принятие обязывающих решений. Министерство образования распространила заявление Аниты Муйжниеце просто как мнение министра.