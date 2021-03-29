Министр поставил оценку работе правительства

Оценка работы правительства Латвии приближается к отметке "семь", считает министр юстиции Янис Борданс (Новая консервативная партия).

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В интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения министр допустил, что в четверг правительство может принять решения по Covid-19, по которым была достигнута концептуальная договоренность на прошлой неделе. По мнению Борданса, привлечение различных экспертов к дискуссии и оценке предложений позволило получить логическое объяснение для некоторых шагов и приоритетов.

"Думаю, что если будем придерживаться такого логического распределения и если не произойдет внезапная вспышка заболеваемости, то сможем придерживаться [концептуальных решений, принятых на прошлой неделе]", - сказал политик.

По мнению Борданса, у действующего правительства по-разному складывалась ситуация с принятием решений, но в последнее время она улучшилась. "Думаю, что процесс продолжает улучшаться. Министры стараются находить компромиссы. Оценка работа правительства, наверное, приближается к семерке", - пояснил министр.