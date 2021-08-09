Министр предлагает объявить чрезвычайную ситуацию: за три дня задержано 214 нелегалов

Министр внутренних дел Мария Голубева предлагает правительству объявить в Латвии чрезвычайную ситуацию на латвийско-белорусской границе. Такое решение необходимо, чтобы защитить латвийские и внешние границы Европейского союза от "оружия нелегальной миграции".

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При положительном решении чрезвычайная ситуация будет введена на части Аугшдаугавского и Краславского краев, что позволит Государственной пограничной службе задерживать нелегальных мигрантов и возвращать их на границу, которую они пересекли.

На такой шаг ранее пошли литовские власти, поэтому нелегальные мигранты в последние дни все чаще пытаются пересечь латвийскую и польскую границы.

Заметим, что за последние три дня за незаконное пересечение латвийско-белорусской границы задержаны 214 человек.

Государственная пограничная охрана (ГПО) работает в режиме повышенной готовности, чтобы реагировать на попытки незаконного пересечения границы Латвии, пишет агентство LETA.

С учетом того, что давление нелегальной миграции на латвийско-белорусскую границу в последние дни усилилось, ГПО предприняла ряд мер. Одну группу лиц, которые были готовы потенциально незаконно пересечь границу, не пустили в страну. 39 нарушителей были задержаны на границе в субботу, 35 — в воскресенье, 86 — в понедельник, говорится в сообщении министерства.

С учетом ситуации в Литве, а также приняв в внимание возросшие риски на латвийско-белорусской границе, латвийские власти для охраны границы ввели усиленный надзор и мобилизовали ресурсы ГПО и армии. Поддержка оказывается и со стороны Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex.

Еще на прошлой неделе, 6 августа, состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса с коллегой из Ирака Фуадом Хусейном (Dr. Fuad Hussein). В нем собеседники обсудили двусторонние отношения, сотрудничество Европейского Союза (ЕС) и Ирака, а также актуальные миграционные вызовы на границах ЕС с Беларусью.

Ринкевичс подтвердил, что для Латвии важны безопасность и благосостояние Ирака, так как они тесно связаны со стабильностью в обширном регионе Ближнего Востока. Поэтому Латвия продолжительное время оказывает поддержку укреплению безопасности.

Во время беседы Ринкевичс изложил точку зрения Латвии на осуществляемый Беларусью нажим на соседние с ней страны посредством нелегальной миграции и призвал правительство Ирака сделать все возможное, чтобы предотвратить нелегальный въезд граждан Ирака в Европу через Беларусь. Министр иностранных дел Латвии поблагодарил Ирак за сделанные к этому времени оперативные шаги по ограничению нелегальной миграции. Партнеры по переговорам договорились о дальнейшем сотрудничестве в вопросах возращения лиц.