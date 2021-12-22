Министр приостановил решение Кекавского края о запрете на организацию азартных игр

Министр охраны среды и регионального развития Артур Томс Плешс приостановил действие обязательных правил самоуправления Кекавского края "Об организации азартных игр в Кекавском крае", свидетельствует сообщение в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

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В распоряжении министра отмечается, что установленный обязательными правилами общий запрет на организацию азартных игр свидетельствует о том, что самоуправление не провело оценку административных территорий комплексно, то есть влияние мест организации азартных игр на население края на территориях, где они имеются, по сравнению с территориями, где таких мест нет. Также не проведена оценка территорий, где открытие новых мест организации азартных игр запрещено, и не приведены конкретные данные, результаты исследований или другая информация о влиянии азартных игр на жителей самоуправления.

По словам министра, это вынуждает заключить, что у самоуправления нет достаточных доказательств, чтобы оправдать запрет на организацию азартных игр, особенно всеобщий, запретив их на всей территории самоуправления, или же самоуправление неточно интерпретировало свои права устанавливать места и территории, где запрещены азартные игры.

"Хотел бы отметить, что из решений думы самоуправления и пояснений к обязательным правилам невозможно сделать вывод о том, что самоуправление провело оценку, существует ли реальная угроза для общества, а также оценку прав и законных интересов коммерсантов в связи с планируемым запретом", — говорит в распоряжении министра. Плешс также подчеркивает, что общее негативное отношение населения к азартным играм не может служить критерием для ограничений.

Как сообщалось, в сентябре Кекавская краевая дума постановила запретить организацию азартных игр на всей новой территории края. Запрет не распространяется на случаи, когда лицензия на организацию азартных игр была выдана до вступления в силу правил.

Решение было принято на основе закона о самоуправлениях, а также 41-й статьи закона об азартных играх и лотереях, которая гласит, что азартные игры не разрешены в местах или на территориях соответствующего самоуправления, указанных в обязательных правилах.

Кекавская дума также ссылалась на норму этого закона, согласно которой самоуправление имеет право издавать обязательные правила, определяющие места и территории, на которых азартные игры не разрешены.

Кекавский край стал первым самоуправлением в Латвии, принявшим такое решение на основе изменений в законе об азартных играх и лотереях, которые вступили в силу 17 апреля этого года.

Позже Кекавская краевая дума постановила отменить ранее выданную лицензию на организацию азартных игр по адресу ул. Ригас, 28 в Кекаве. Планировалось, что решение об отмене лицензии вступит в силу в сентябре 2026 года.

С 27 августа по 3 сентября в крае проводился опрос населения, в ходе которого был получен 1361 ответ. 88,4% участников опроса одобрили закрытие зала, а 11,6% выступили за его сохранение, однако на заседании думы выяснилось, что участники опроса, который проводился на сайте самоуправления, не были идентифицированы и могли голосовать много раз.

Председатель комитета развития Кекавской краевой думы Андрис Витолс информировал депутатов о том, что с предпринимателем, которому принадлежит игорный зал, решение не обсуждалось. Он отметил, что в этом нет необходимости, поскольку депутаты имеют право принимать решения, отвечающие интересам жителей края.