Министр Пуце приостановил планировку территории Кекавского края

Министр защиты окружающей среды и регионального развития Юрис Пуце издал указ, временно замораживающий процесс планировки территории Кекавского края. Как говорится в сообщении возглавляемого им ведомства, был "констатирован ряд несоответствий нормативным актам, связанных с нормами правил о застройке". По мнению Пуце, это может создать различные интерпретации закона.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В частности, упоминаются 13 заявлений от частных лиц, поступивших на адрес министерства. В них выражаются протесты против присвоения некоторым дорогам статуса дорог самоуправления, попытки создать место публичного доступа к водоему на территории, которая является частной, а также разрешении объявить заводской территорию, которая находится рядом с жилыми домами.

Отметим, что президент Латвии Эгилс Левитс, провозглашая в преддверии Лиго закон об административно-территориальной реформе, заявил: если какое-либо самоуправление или местное сообщество считает, что его аргументы не были должным образом услышаны и приняты во внимание, у него есть возможность обратиться в Конституционный суд.

"Если после выборов в самоуправления окажется, что модель какого-то самоуправления явно не работает в интересах населения и не достигает целей реформы, ее можно скорректировать. Определенные в рамках реформы административные территории не высечены в камне навечно", — заверил президент.