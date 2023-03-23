Министр: Регистр предприятий может стать первым автоматизированным регистром в мире

Регистр предприятий (РП, Uzņēmumu reģistrs) на пути к тому, чтобы стать первым автоматизированным регистром в мире, заявила сегодня во время посещения РП министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере.

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В Министерстве юстиции агентству LETA сообщили, что сегодня Либиня-Эгнере встретилась с главным государственным нотариусом РП Гуной Пайдере и обсудила текущие вопросы работы РП. Среди них — план трансформации учреждения, чтобы в дальнейшем оказывать клиентам современные услуги и создать благоприятную рабочую среды для сотрудников.

В ходе встречи министр юстиции позитивно оценила цифровое развитие РП и отметила заботу регистра о доступности данных для общественности.

В ходе встречи Пайдере подчеркнула, что миссия РП — собирать информацию в общественных интересах, чтобы обеспечить безопасную деловую среду в Латвии и Европе.

Она добавила, что сейчас также важно позаботиться о дополнительных ресурсах, чтобы предотвратить риски для качества работы учреждения и общего функционирования в будущем.