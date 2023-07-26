Министр: Резекне может грозить процесс финансовой стабилизации

Доступная в настоящее время информация о финансовых трудностях Резекненского самоуправления вызывает беспокойство, что муниципалитету может грозить процесс финансовой стабилизации, которым будет руководить Министерство финансов, заявил агентству LETA министр охраны среды и регионального развития Марис Спринджукс.

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Резекненское самоуправление оказалось в тяжелом финансовом положении, сообщило Латвийское радио. Для покрытия всех расходов муниципалитету не хватает около трех миллионов евро. Чтобы сэкономить деньги самоуправление решило сократить количество сотрудников.

По словам министра, учитывая, что Резекненская дума получает финансирование из Фонда выравнивания финансов самоуправлений, он обеспокоен дальнейшими бесхозяйственными действиями муниципалитета. Главной задачей самоуправления является обеспечение делегированных ему функций в Законе о самоуправлениях, таких как функционирование школ, социальная помощь, общественный транспорт, безопасность населения и другие. Если все эти функции обеспечены, муниципалитет может инвестировать средства и в другие проекты, но в данном случае инвестиции создали угрозу для выполнения основных функций.

По имеющейся у Спринджукса информации, Резекненское самоуправление переживает финансовые затруднения в связи со строительством базы отдыха у озера Ковшу, затраты на строительство которой выросли, поэтому проект не может быть завершен, кроме того, самоуправлению пока не удалось найти частного оператора, который взялся бы за обеспечение работы базы. Если муниципалитету не удастся изыскать необходимые дополнительные 3 млн евро, ему также придется вернуть 5 млн евро, вложенные в строительство базы. Министр имеет обоснованные опасения, что самоуправление не в состоянии объективно оценить свои функции и доступные финансовые ресурсы.

Как сообщалось, работы по строительству базы отдыха планировалось завершить осенью, а к концу года комплекс должен был быть сдан в эксплуатацию. Общая стоимость проекта "Создание Резекненского рекреационного центра для развития туризма" составляет 12 476 073 евро. В эту сумму входит и реконструкция улицы, и благоустройство прилегающей территории, и здание СПА, пояснили в муниципалитете. В ходе работ стоимость строительства центра увеличилась на несколько миллионов евро.

Этим летом Резекненская дума объявила, что надеется найти для будущей базы отдыха арендатора, который сможет инвестировать в нее не менее 5 млн евро.

Первые подозрения на финансовые затруднения Резекненского самоуправления возникли у министра по делам самоуправлений полгода назад на собрании Латвийской ассоциации крупных городов, когда проводился анализ финансовых данных городов государственного значения.