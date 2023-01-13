Министр сделал выговор Яунземе, она продолжит руководить VID

В пятницу, 13 января на основании заключения комиссии по дисциплинарному расследованию министр финансов Арвил Ашераденс принял решение объявить генеральному директору Службы государственных доходов (VID) Иеве Яунземе выговор за несвоевременное выполнение поручений министра финансов, сообщили представители Министерства финансов. Она продолжит выполнять свои обязанности до окончания срока полномочий, сообщили в Министерстве финансов.

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В то же время в качестве условий для продолжения работы перед Яунземе будет поставлен ряд задач, которые необходимо будет выполнить в течение определенного периода времени и о ходе которых регулярно докладывать министру. Контроль за выполнением этих задач будет осуществлять Минфин.

Ашераденс поясняет, что основной задачей генерального директора VID станет восстановление репутации учреждения, и это будет необходимо сделать на всех уровнях и во всех управлениях, проявив нулевую терпимость к коррупции и конфликтам интересов. Яунземе должна добиться того, чтобы взяточничество на таможне перестало быть нормой для общества, и сделать все, чтобы заказные проверки или сфабрикованные уголовные дела в учреждении стали невозможны.

Кроме того, Яунземе придется коренным образом пересмотреть кадровую политику и усилить системы внутреннего контроля в учреждении, чтобы предотвратить нарушения со стороны должностных лиц VID в будущем, отметил Ашераденс.

Как отмечает Минфин, важно укреплять систему внутреннего контроля и предотвращать случаи коррупции и конфликта интересов, а также усилить надзор за налоговой и таможенной полицией, в том числе создать условия для дополнительного надзора за возбуждением и своевременным ходом уголовных процессов.

Перед принятием решения Ашераденс встретился с Яунземе, и она заявила, что в сотрудничестве с управлением внутренней безопасности VID уже проделана значительная работа по совершенствованию внутреннего контроля и выявлению преступлений, а также искоренению теневой экономики.

Дисциплинарное дело в отношении генерального директора VID было возбуждено 15 сентября прошлого года как на основании акта служебной проверки, так и в ответ на аресты, проведенные в VID Бюро по предупреждению и борьбе с коррупцией (KNAB), а также аресты нескольких сотрудников, осуществленные управлением внутренней безопасности VID. В состав дисциплинарной комиссии вошли должностные лица Минфина, KNAB и Министерства юстиции.

Ранее Ашераденс пояснил, что после отстранения Яунземе с должности срок завершения дисциплинарного дела в ее отношении был продлен до 15 января, соответственно, решение должно было быть принято 13 января.

Ашераденс сообщил, что на встрече с Яунземе 6 января были обсуждены видения обеих сторон деятельности VID и это был "очень хороший, конструктивный разговор".

При этом Ашераденс добавил, что остался еще ряд вопросов, по которым министр попросил заключения у следственных органов. Он воздержался от более конкретных комментариев, отметив, что эти вопросы связаны с деятельностью Налогово-таможенной полиции VID.