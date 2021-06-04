Министр сообщения предлагает оценить необходимость анкет "covidpass.lv"

Министр сообщения Талис Линкайтс предлагает оценить, нужны ли в Латвии электронные анкеты "сovidpass.lv", если единый цифровой зеленый сертификат ЕС вступит в силу.

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В "Twitter" Линкайтс написал о том, что параллельное использование двух таких систем не кажется ему правильным.

По словам министра, вопросы, связанные с системой "covidpass.lv", в первую очередь входят в компетенцию Министерства внутренних дел, и на следующей неделе на заседании группы оперативного управления о смягчении ограничений на поездки Минсообщения предложит обсудить и целесообразность "covidpass.lv".

Электронное подтверждение, которое заполняется на сайте "covidpass.lv", действует с октября прошлого года. Он предусматривает заполнение анкеты при пересечении границы Латвии. Данные, указанные в анкете, автоматически передаются правоохранительным органам и используются в течение 30 дней для эпидемиологической безопасности и отслеживания контактных лиц. По истечении 30 дней данные автоматически удаляются.

Процедура была разработана в прошлом году из-за недостатков в заполнении бумажной анкеты, а также из-за того, что у полиции возникли трудности с контролем за самоизоляцией лиц, пересекающих границу частным автотранспортом.

Цифровой зеленый сертификат ЕС, являющийся доказательством того, что человек был вакцинирован от Covid-19, имеет отрицательный результат теста или недавно выздоровел от Covid-19, начнет действовать с 1 июля.