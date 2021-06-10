Министр: вакцинация учителей идет слишком медленно, возвращение к очной учебе под угрозой

До сих пор вакцину против Covid-19 получила лишь неполная половина или около 47% всех учителей, что не способствует уверенности в том, что латвийские школы наконец вернутся к очному обучению 1 сентября, заявила в интервью передаче "Утренняя панорама" на телеканале LTV новый министр образования и науки Анита Муйжниеце.

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Политик призвала педагогов, родителей и подростков использовать лето для получения прививки, чтобы осенью при возобновлении учебы не подвергать угрозе тех школьников, возраст которых еще не позволяет это сделать.

На вопрос, как можно мотивировать педагогов вакцинироваться, Муйжниеце ответила, что к этому вопросу нужно подходить комплексно, думая не только об учителях, но и о стимулировании остальных групп общества. "Эти опыты очень разные. В Америке существуют лотереи с денежными призами. Я знаю, что министр благосостояния предложил поощрять пенсионеров "премиями", — цитирует Муйжниеце портал Rus.Lsm.lv.

Министр подчеркнула, что в случае, если удельный вес вакцинированных против Covid-19 педагогов существенно не увеличится, то "будет крайне трудно обеспечить, процесс очного обучения именно таким, каким он был до пандемии".