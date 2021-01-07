Министр внутренних дел: дополнительные ограничения на Новый год дали результат
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Дополнительные ограничения на Новый год, в том числе комендантский час, принесли свои плоды, заявил министр внутренних дел Сандис Гиргенс в своем докладе парламенту о продлении чрезвычайной ситуации и введении дополнительных ограничений.

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Хотя ситуация в целом ухудшается, Гиргенс считает, что принятые меры были эффективными, а ограничение мобильности во время праздников позволило снизить распространение вируса.

Он призвал людей потерпеть еще немного и выдержать еще один комендантский час — с 8 по 10 января.

Гиргенс призвал людей, которые слушают заседание Сейма, подумать о том, что вирус поражает не только каждого человека в отдельности, и на него нельзя смотреть упрощенно — я болею, переболею, выздоровел. Covid-19 влияет на все сферы, от врачей до правоохранительных органов, пожарных, пограничников и других.

Поэтому следует понимать, что ухудшение ситуации может коснуться каждого члена общества. "Если заболеет врач, полицейский, пожарный — кто будет вас лечить, тушить пожар, кто гарантирует безопасность?" — спросил министр.

Министр призвал людей оценивать решения правительства и введенные ограничения с точки зрения общего блага государства и общества.

Сегодня Сейм проведет два внеочередных заседания, и на одном из них рассматриваются поправки, внесенные Кабинетом министров в распоряжение об объявлении чрезвычайного положения.

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