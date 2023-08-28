Министр внутренних дел: граница ЕС с Беларусью пока не будет закрыта

Сегодня в Варшаве, вероятно, еще не будет принято решение о закрытии границ Европейского союза (ЕС) с Беларусью, сказал на телеканале TV3 министр внутренних дел Марис Кучинскис.

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В понедельник, 28 августа, в Варшаве состоится встреча министров внутренних дел стран Балтии и Польши для оценки ситуации на границе с Беларусью, которая ведет против Латвии, Литвы и Польши гибридную войну, поддерживая попытки нелегальных мигрантов проникнуть в ЕС.

Комментируя предстоящую встречу, Кучинскис отметил, что сейчас важно обменяться подробной информацией, продемонстрировать общие позиции и солидарность.