Министр: я продолжу осуждать артистов, не имеющих твердой гражданской позиции по вопросу войны на Украине

Министр культуры Наурис Пунтулис (Национальное объединение) осуждает и обещает в дальнейшем осуждать тех артистов, которые не займут твердой гражданской позиции в вопросе войны, развязанной Россией на Украине.

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В интервью телеканалу TV3 "900 секунд" Пунтулис признал, что до открытого вторжения российской армии на Украину мало было людей, которые бы не поддерживали правящую власть России и не способствовали ее экономике каким-либо образом, пусть даже косвенным. Именно поэтому большинство людей раньше не имели морального права осуждать артистов, выступавших в России. Однако после 24 февраля, когда президент России Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" на Украине, ситуация изменилась, утверждает министр.

"Что касается ситуации после 24 февраля, я буду первым, кто осудит тех артистов, которые все еще пытаются лавировать и не способны выразить четкой точки зрения, которые все еще говорят, что хотят прекращения войны, которые заявляют, что они против войны, которым не хватает гражданской сознательности, чтобы заявить четко и ясно — война не кончится сама по себе, ее может закончить лишь тот, кто начал. В этом я буду последовательным и строгим и не стану защищать никого, кто не займет соответствующей гражданской позиции", — пообещал политик.

Министр признал, что после прекращения сотрудничества с Россией ее культурное пространство будет изолировано от остального мира, но в то же время, конечно, обеднеет и культурное пространство Латвии. Однако, несмотря на это, Латвия не намерена сотрудничать с артистами, которые хотя бы косвенно будут оправдывать убийства, совершаемые российскими властями на Украине, указал Пунтулис.

Как сообщалось, на прошлой неделе, на следующий день после открытого вторжения российской армии на Украину, Пунтулис принял решение в одностороннем порядке расторгнуть соглашение о культурном сотрудничестве, подписанное в 2002 году Министерством культуры Латвии и Министерством культуры России.