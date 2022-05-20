Министр юстиции: пандемия поспособствовала развитию судебной системы
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Последние два года потребовали от каждого сменить привычный формат работы и освоить новые инструменты, но это положительно повлияло на общее развитие и рабочую эффективность, заявил министр юстиции Янис Борданс во время конференции латвийских судей.

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Министр поблагодарил латвийских судей за честную работу и заверил, что путь к цифровому обществу только начался. "Судам, как и всему обществу, нужно идти в ногу со временем, поэтому нужно начать работу над правовой базой для цифровой среды", — заявил Борданс.

По его словам, эффективную правовую систему характеризуют независимость, качество и разумные сроки рассмотрения дел.

Говоря о ближайших задачах в правовой сфере, Борданс упомянул создание Академии юстиции к 2025 году, второй этап проекта e-lieta, в ходе которого дополнят функционал информационных систем, и работу над вопросами эффективности судов.

Конференция судей — орган самоуправления судей, который Совет юстиции созывает не реже одного раза в год. В конференции принимают участие судьи районных и окружных судов, а также судьи Верховного суда. На конференцию приглашаются члены Совета юстиции, судьи Конституционного суда, судьи Латвии в международных судах и почетные судьи. Всего в Латвии работает 541 судья районных, окружных судов и Верховного суда. В этом году конференция состоялась в кинотеатре Splendid Palace.

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