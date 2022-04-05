Министр юстиции: стоимость замороженной в Латвии недвижимости превышает 100 миллионов евро
Foto: DELFI

Стоимость недвижимости россиян, замороженной в Латвии из-за санкций, превышает 100 миллионов евро, и в будущем может возрасти. Об этом во вторник заявил министр юстиции Янис Борданс.

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Замороженные автомобили также стоят несколько миллионов, отметил министр.

Пока еще не получена информация об активах юридических лиц, ценность которых может быть еще выше. Среди этих активов могут быть также опасные грузы, которые находятся в латвийских портах и о которых латвийскому государству "нужно позаботиться должным образом".

Во вторник правительство обсуждало возможность перенять имущество государственных российских компаний, попавших в санкционный список.

Этот процесс должен быть максимально экономически выгодным — без увольнения сотрудников и, по возможности, без потери стоимости активов, заявил министр юстиции.

Судебная администрация направила в суды информацию о 56 объектах недвижимого имущества, которые находятся в собственности или под контролем лиц, попавших под санкции. На 49 объектов уже наложен знак запрета, суды продолжают оценивать оставшиеся случаи.

Реестр компаний выявил пять случаев, в которых могли быть замечены попытки обойти санкции. Информация передана правоохранительным органам.

Автотранспортная дирекция наложила запрет на 66 транспортных средств, а центр сельскохозяйственных данных зарегистрировал стадо, которое принадлежит юридическому лицу, находящемуся под санкциями — хозяйство было ликвидировано до введения санкций.

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