Министр здравоохранения издал указ о вакцинации всех медиков

Начиная со следующей недели прививку от Covid-19 смогут получить все медики, сообщает представитель Министерства здравоохранения Анна Страпцане. Министр здравоохранения Даниэль Павлютс (Развитие/За!) издал соответствующий указ.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Вакцинация будет проходить в том числе по выходным и праздникам. Расширенный процесс вакцинации начнется 11 января.

“До сих пор мы прививали работников больших больниц, сегодня начали прививать семейных врачей, а с понедельника откроем эту возможность всем медикам - врачам, помощникам врачей, медсестрам, зубным врачам, акушеркам и другим. Врач, не использующий возможность вакцинироваться, отнимает её у другого, кто нетерпеливо ждет свою очередь. Мы не можем позволить себе не прививать тех, кто готов!”, - заявил Павлютс, отметив, что обществу нужно, чтобы врачи подали пример.

Медучреждения на своих домашних страничках должны опубликовать легкодоступную информацию о вакцинации. Адреса кабинетов вакцинации и контактная информация доступна на сайте Национальной службы здравоохранения.

Кабинеты вакцинации должны формировать эластичные очереди, чтобы можно было менять порядок, если кто-то из желающих привиться не смог приехать вовремя. На следующей неделе Минздрав собирается создать единую систему подачи заявок на вакцинацию.

Как уже сообщалось, Латвия получила 23 400 доз вакцины BioNTech/Pfizer, которых достаточно для вакцинации 11 700 человек. В понедельник планируется ещё одна поставка вакцины.