Министр здравоохранения: нужно реформировать систему тарифов на медицинские услуги

Чтобы сделать медицинскую помощь в Латвии более доступной, нужно реформировать систему тарифов, заявила в интервью передаче TV3 "900 секунд" министр здравоохранения Лига Меньгелсоне.

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Изменение тарифов — одна из частей запланированной реформы отрасли. По словам министра, система тарифов всегда исходила из того, сколько у страны денег. Медицинским учреждениям давалось определенное количество квот, то есть государство оплачивало определенное количество услуг специалистов — и на них всегда были очереди.

По словам Меньгелсоне, ее "реформа эффективности" затребует больше денег, но в итоге врачи будут более доступны. Пока что найти финансирование для этой реформы проблематично, но, по ее мнению, когда система будет пересмотрена и улучшено, привлечь адекватное финансирование будет легче — его уже никто не сможет сравнивать с хранением денег в дырявом мешке.

Министр также отметила, что сейчас у врачей больше нет "ковидных" доплат, которые фактически были дополнительной зарплатой.