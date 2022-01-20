Министр здравоохранения: о диагнозе Covid-19 часто узнают уже в больнице

В больницах быстро растет число тех пациентов, которые не имеют симптомов Covid-19 и узнают, что инфицированы, только когда проводят контрольное тестирование в стационаре", – сообщил вчера на заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым делам министр здравоохранения Даниэль Павлютс. Об этом пишет агентство LETA со ссылкой на Latvijas avīze.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Cейчас лечение коронавирусной инфекции обеспечивается в 45 больницах в изолированных палатах отделений разных профилей, так как многие пациенты переносят заболевание в легкой форме или практически бессимптомно.

Уже сообщалось, что вчера в Латвии было зарегистрировано 5082 новых случая Covid-19 и 17 смертей пациентов с этим диагнозом. Это второй день подряд, когда достигается новый рекорд числа случаев заражения коронавирусом. Из всех зарегистрированных во вторник инфицированных 2189 человек не были привиты или не прошли курс вакцинации, а 2893 человека привиты.

Омикрон-волна распространилась на детей и молодежь в возрасте 20-29 лет, а ее эпицентр находится в Риге и Рижском регионе — об этом свидетельствуют данные ЦПКЗ. Заболеваемость начинает расти и среди людей, перешагнувших шестидесятилетний рубеж.

Депутат Сейма Виталий Орлов (Согласие) поинтересовался, можно ли на основании анализа антител определить, что вакцина потеряла свою эффективность.

"Эффективность вакцин является ключевым фактором в принятии нами решений. Бустерная вакцинация проводится двумя типами мРНК-вакцин — Pfizer и Moderna, причем обоснованно. Эти вакцины оказались наиболее стабильными и эффективными, — ответил Павлютс на вопрос депутата.