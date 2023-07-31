Министр земледелия: украинское зерно можно везти через латвийские порты
Foto: Patriks Pauls Briķis, DELFI

Экспорт украинского зерна через латвийские порты — не невозможный сценарий, завил агентству LETA министр земледелия Дидзис Шмитс после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем.

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Экспорт через Балтийский коридор — задача не простая, а доставить зерно в Латвию будет сложной задачей для логистов. Тем не менее, это не невозможно, и если Черное море сейчас заблокировано, то иначе чем через Европу зерно не провезти. Мощности портов это позволяют. Главная трудность — отличающаяся ширина железнодорожных путей, однако груз можно достаточно быстро перегрузить с одного поезда на другой.

"Конечно, нужно посчитать на калькуляторе. Понятно, что будет сложно и дорого, но если нет других решений, то коридор через страны Балтии — такое решение", — пояснил министр.

Перед встречей с президентом министр встретился с послом Украины в Латвии.

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