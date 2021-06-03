Министром благосостояния стал экономист Гатис Эглитис

Сегодня Сейм избрал депутата Сейма и экономиста Гатиса Эглитиса (Новая консервативная партия) министром благосостояния, который на этой должности сменит Рамону Петравичу — представительницу исключенной из правящей коалиции партии KPV LV.

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За Эглитиса проголосовали 56 депутатов, против голосовали 34 депутата, один депутат воздержался.

Вступая в должность министра благосостояния, Эглитис в качестве приоритетов назвал выявление ситуации с центрами социального ухода и повышение эпидемиологической безопасности, реформирование семейных пособий и повышение уровня жизни пенсионеров.

Политик отметил, что одним из первых шагов, которые необходимо предпринять при вступлении в должность, будет подготовка информационного отчета о ситуации в центрах социального ухода, чтобы способствовать эпидемиологической безопасности и подготовить их к возможному распространению Covid-19 осенью.

"Эта зима была сложной для центров социального ухода, поэтому я хочу, чтобы были готовы все протоколы безопасности, чтобы все было понятно", — добавил Эглитис.

Особое внимание будет также уделено реформе государственного семейного пособия и увеличению его размера, запланированному на следующий год. В то же время Эглитис назвал приоритетом улучшение уровня жизни пенсионеров.

Что касается защиты прав детей, политик видит в этом сферу, которая требует улучшения, и считает, что для этого можно поддерживать более тесное сотрудничество с Министерством юстиции.

В вопросе трудоустройства Эглитис уделяет особое внимание повышению эффективности услуг, которые предоставляет безработным Государственное агентство занятости, чтобы модели обучения безработных были максимально приближены к реальной жизни.

Гатис Эглитис родился в 1978 году. Учился в Рижской высшей школе экономики, Венской дипломатической академии и Университете Джонса Хопкинса в Италии.

В своем резюме новый министр отмечает, что несколько лет работал в Министерстве иностранных дел по вопросам внешнеэкономического сотрудничества и безопасности (НАТО). В 2005 году он начал работать в европейских учреждениях в Брюсселе, где в течение восьми лет работал в Европейской комиссии по вопросам латвийского экономического, финансового и бюджетного надзора. Работал в группе экспертов Европейской комиссии и кредитной программы Международного валютного фонда для Латвии (2008-2012).

В сентябре 2015 года он присоединился к бюро тогдашнего премьер-министра Лаймдоты Страуюмы в качестве экономического советника, а в 2016 году он стал экономическим советником министра экономики Арвилса Ашераденса.

С 22 февраля 2020 года Эглитис является членом правления Новой консервативной партии.

В Сейме Эглитис был заместителем председателя комиссии по европейским делам и председателем подкомиссии по надзору за финансовым сектором бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии.

Сейм сегодня также утвердил Марию Голубеву на посту министра внутренних дел, Аниту Муйжниеце — на посту министра образования и науки, Яниса Витенбергса — на посту министра экономики.