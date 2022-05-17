Министром экономики может стать Илзе Индриксоне, допускает Иесалниекс

Одним из кандидатов на должность министра экономики, которую предстоит покинуть Янису Витенбергсу (Национальное объединение) может стать нынешний парламентский секретарь этого ведомства Илзе Индриксоне. Это в интервью Spried ar Delfi допустил член правления Нацобъединения Янис Иесалниекс.

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В свою очередь, нынешний министр экономики Янис Витенбергс может перейти должность парламентского секретаря Минэкономики, которую сейчас занимает депутат Сейма от Нацобъединения Илзе Индриксоне.

Отвечая на вопрос о возможной рокировке должностных лиц, Иесалниекс признал, что не хочет опережать события, заверив, что политическая сила примет государственное важное решение, выдвигая министра.

"Не хочу пока обсуждать персоналии, но, конечно, это один из вариантов. На мой взгляд, так может быть", — так прокомментировал в то же время шансы Индриксоне занять пост министра экономики Янис Иесалниекс.

В то же время политик подчеркнул, что заседание правления Нацобъединения по вопросу выдвижения министра еще не состоялось. Вероятно, в четверг, 19 мая, кандидатура еще не будет выдвинута на утверждение в Сейм.

Конкретный кандидат от Нацобъединения может быть известен на следующей неделе. На среду, 18 мая, назначена пресс-конференция, на которой Национальное объединение проинформирует о происходящем в правительстве. Уже известно, что в пресс-конференции примут участие министр экономики Янис Витенбергс и председатель Национального объединения Райвис Дзинтарс.

Как сообщалось, премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство" решил потребовать отставки министра экономики Яниса Витенбергса (Нацобъединение) из-за "попытки политического шантажа" со стороны партии. Шантаж заключался в требовании Нацоблока отправить в отставку теперь уже бывшую министра внутренних дел Марии Голубеву (АР!), в противном случае Нацобъединение угрожало выйти из правительства.

Кариньш ради восстановления политического баланса потребовал от Национального объединения после отставки Голубевой также заменить одного из министров. Поскольку само Нацобъединение этого министра не назвало, Кариньш решил потребовать отставки Витенбергса как самого нового министра в правительстве.

Сейчас Кариньш призывает обе политические силы поторопиться с выдвижением кандидатов в министры.