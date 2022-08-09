Министры обсудят, как помочь бизнесу в условиях роста цен на энергоресурсы

Вопрос о поддержке предпринимателей в условиях роста цен на энергоресурсы правительство рассмотрит на следующей неделе, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш Латвийскому радио.

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Он сообщил, что коалиция начнет более активные дискуссии о господдержке предпринимателей после того, как достигнет окончательного соглашения о поддержке домохозяйств, что, как ожидается, произойдет сегодня.

"Переговоры [о поддержке предпринимателей] уже начались. На этой неделе мы продолжим, и я надеюсь, что на новой неделе мы сможем договориться о том, как помочь нашему бизнесу и в этих сложных условиях. Это потребует немного больше средств, но если мы сохраним конкурентоспособность наших компаний, они смогут продолжать работать, нанимать людей и платить налоги, и эти вложения окупятся для нас как государства и налогоплательщиков", — сказал Кариньш.

На вопрос, готово ли государство помочь компенсировать рост стоимости энергоресурсов, в том числе, например, больницам, премьер-министр ответил, что есть много разных категорий предприятий, которые нуждаются в такой поддержке. "Сейчас мы смотрим, где и как лучше помочь", — сказал глава правительства.

На вопрос, не считает ли он, что правительство запаздывает с принятием решения об этих мерах поддержки, премьер ответил отрицательно. По его словам, это один из самых своевременно разработанных механизмов поддержки, ведь он создан задолго до наступления зимы.