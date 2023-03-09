Министры сельского хозяйства Латвии и Литвы обратятся в Еврокомиссию за помощью для молочной отрасли

Министр земледелия Латвии Дидзис Шмитс и министр сельского хозяйства Литвы Кястутис Навицкас договорились совместно обратиться в Европейскую комиссию за помощью для молочной отрасли Латвии и Литвы. Об этом сообщили в Министерстве земледелия по итогам встречи министров.

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Министры будут просить срочной финансовой поддержки для производителей молока из кризисного резервного фонда ЕС для сельского хозяйства.

Министры во время встречи отметили, что кризис в молочном секторе одинаково затронул Литву и Латвию — при достаточно разных структурах производства и переработки падение цен на молоко наблюдается в обеих странах, поэтому общие решения нужно искать в масштабах всей Балтии.

Как отметили в Минземледелия, на встрече обсуждались меры по стабилизации и укреплению молочной отрасли в краткосрочной и долгосрочной перспективе, в том числе введение коридора цен на молоко.

"Треть производимого в Латвии молока перерабатывается в Литве. Если правительство Латвии решит поддержать производителей молока, в Литву будет ввозиться более дешевое молоко, и мы окажемся в еще более глубоком кризисе", — сказал Навицкас.

Также большое внимание на встрече министров было уделено вопросу о структурных изменениях в отрасли, сотрудничеству и защите производителей молока.

Заседание совета министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС, на котором министры сельского хозяйства Латвии и Литвы подадут просьбу, состоится 20 марта. Также они встретятся с комиссаром ЕС по сельскому хозяйству Янушем Войцеховским.

Ранее Еврокомиссия отклонила просьбу Навицкаса о срочной поддержке молочной отрасли Литвы в связи с падением закупочных цен на молоко и трудностями, которые испытывают производители молока.

В ответе литовскому министру Войцеховский указал, что закупочные цены на молоко росли в течение двух лет и в какой-то момент достигли рекордного уровня и в ЕС, и в Литве, поэтому нынешняя ситуация не свидетельствует о серьезной нестабильности рынка.