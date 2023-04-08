Минкульт выделит более двух миллионов евро на организацию курсов госязыка для граждан третьих стран

Министерство культуры объявило конкурс на курсы латышского языка и разговорный клуб с целью содействия интеграции граждан третьих стран, на эти цели выделено 2,2 миллиона евро, сообщает официальное издание Latvijas vēstnesis.
Целью мероприятия является повышение уровня владения латышским языком у граждан третьих стран на раннем этапе интеграции, улучшив его использование в повседневном общении и содействуя полноценному участию во всех сферах жизни.
Мероприятия, которые будут поддерживаться в открытом отборе проектных заявок, включают в себя реализацию лицензированных, многопрофильных курсов латышского языка для граждан третьих стран и реализацию мер, способствующих использованию латышского разговорного языка в повседневном и деловом общении с привлечением представителей группы граждан третьих стран и носителей латышского языка и ближайших родственников граждан третьих стран.
Финансирование, доступное для реализации одного проекта в открытом отборочном конкурсе, составляет не более 2,2 миллиона евро и не менее 200 001 евро. Сумма включает в себя 75% финансирования из Фонда убежища, миграции и интеграции и 25% из госбюджета
Срок реализации проекта – с момента взаимного подписания проектного соглашения до 31 июля 2026 года.
Заявителями проектов и их партнерами по сотрудничеству могут быть латвийские прямые или косвенные учреждения госуправления, производные публичные лица, другие государственные учреждения, частноправовые юридические лица или представительства международных организаций в Латвии, которые действуют в одной из сфер цели «Легальная миграция и интеграция»
Заявитель может подать одно проектное предложение в делегированное учреждение до 11 мая. Для этого необходимо отправить заявку на электронную почту Минюста.