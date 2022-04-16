Минобороны Латвии обучает украинских военных работе с беспилотниками
Foto: Latvijas armija

Министерство обороны Латвии в качестве поддержки Украины во время войны против России организовало обучение работе беспилотных летательных аппаратов в Вооруженных Силах Украины, сообщает пресс-служба Минобороны.

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"Сейчас мы должны сделать все возможное, чтобы способствовать победе Украины и защите своих принципов самоопределения и суверенитета. Мы выступаем за свободу Украины не только сейчас, но и делали это до вторжения России в Украину 24 февраля, усилив развитие боевых возможностей вооруженных сил Украины", - заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

По его словам, "в настоящее время в Украину также поставлены два беспилотных летательных аппарата, способных выполнять разведывательные функции для ротных и бригадных подразделений". Отмечается, что Украина высоко оценила продукцию латвийских предприятий, поэтому сотрудничество в этом направлении планируется продолжить.

На данный момент Латвия предоставила Украине военную помощь на общую сумму свыше 200 млн евро. Украинские военные получили оружие, личное снаряжение, сухие пайки, боеприпасы, противотанковое оружие и системы воздушной защиты Stinger.

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