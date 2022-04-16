Минобороны Латвии в случае авиаударов рекомендует правило "двух стен"

В случае артиллерийских и авиаударов жителям рекомендуется следовать правилу "двух стен", избегать окон, а находясь вне помещений, остерегаться осколков, говорится в обновленном буклете Минобороны Латвии "Как действовать в случае кризиса".

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Буклет распространяется министерством уже несколько лет, а на этой неделе был дополнен рекомендациями о том, как бороться с дезинформацией и как оказывать поддержку национальной обороне. Также включена информация о действиях при артиллерийском обстреле или налете авиации, в случае химической или ядерной угрозы.

В случае ядерной угрозы, если человек во время детонации находится на улице, он должен как можно скорее спрятаться от взрыва за всем, что может обеспечить защиту.

Также желательно зайти внутрь ближайшего здания, по возможности выбрав железобетонное или кирпичное здание. В здании нужно идти в погреб, если его нет - избегать верхних этажей и наружных стен. В случае ядерной угрозы, как и в случае химической атаки, следует снять одежду и вымыться.

В этом случае надо оставаться в помещении не менее 24 часов, а связь может быть нарушена, поэтому следует следить за объявлениями по радио. "Употребляйте только упакованную пищу, не курите, не пользуйтесь водой из открытых водоемов", - говорится в буклете.

В последние дни возобновились опасения в том, что Россия из-за своих военных неудач на Украине может применить ядерное оружие.

Последняя версия буклета доступна здесь.