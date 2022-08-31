Минобороны отправит жителям СМС-сообщения об учениях

7 и 8 сентября в период с 8:00 до 20:00 Министерство обороны сообщит латвийцам об учениях при помощи СМС-сообщений. Рассылка сообщений пройдет при сотрудничестве Минобороны с мобильными операторами LMT, Bite, Tele2 и Государственной пожарно-спасательной службой.

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В течение двух дней в рамках учений Министерства обороны AMEX 2022 все пользователи операторов LMT, Bite и Tele2 получат СМС-сообщения с текстом "Uzmanibu, apzinosanas parbaude! Zini, ka rikoties krizes gadijuma, un iepazisties ar 72h bukletu www.sargs.lv/72h. Aizsardzibas ministrija" ("Внимание, проверка оповещения! Знай, как действовать в случае кризиса и ознакомься с буклетом о 72 часах на sargs.lv/72". Министерство обороны).

Цель такого теста — проверить работу оповещения граждан Латвии в кризисных ситуациях.

7 и 8 сентября в рамках учений Национальных вооруженных сил Namejs 2022 пройдут ежегодные учения Минобороны AMEX 2022, чтобы проверить готовность государственных учреждений к военным и гибридным кризисам.

Уже сообщалось, что с 5 сентября по 9 октября в Латвии пройдет осенний этап цикла военной подготовки Namejs 2022. Его цель — проверить и повысить готовность военных подразделений к мобилизации для выполнения задач национальной обороны.