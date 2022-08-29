Минобороны планирует затруднить уклонение от обязательной службы в армии

Министерство обороны подготовило поправки к закону "О воинской дисциплинарной ответственности", призванные затруднить уклонение от службы государственной обороны (СГО).

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В ответ на начатую в феврале 2022 года войну России в Украине Минобороны приступило к реализации плана по внедрению СГО в Латвии.

Планируется, что служить будут обязаны все мужчины, которые являются гражданами Латвии. Добровольно службу в армии смогут пройти и женщины. Гражданин сможет участвовать в СГО с момента достижения возраста 18 лет.

Минобороны планирует разработать четыре формы выполнения СГО — служба в Национальных вооруженных силах (НВС), служба в Земессардзе, обучение специальной военной подготовке для студентов вузов и государственная гражданская служба.

СГО планируется создать 1 января 2023 года, при этом первый призыв будет укомплектован исключительно из граждан-добровольцев, но со второй половины 2023 года — граждане будет призываться в обязательном порядке.

В Минобороны подчеркнули, что необходимо предусмотреть механизмы, как не допустить возможности уклонения от военной службы.

"Следует обеспечить, чтобы обязанность несения службы была одинаковой для всех граждан, а не только для тех, кто не знал или не сумел найти способ уклониться от СГО", — отметили в ведомстве.

Министерство предлагает внести поправки в закон "О воинской дисциплинарной ответственности", изменив нормы о видах дисциплинарных наказаний, которые могут быть применены к солдатам СГО. Ведомство предусматривает ограничение видов дисциплинарных наказаний, предотвратив тем самым совершение умышленных дисциплинарных нарушений, которые привели бы к получению такого наказания, позволяющего уйти со службы.

Как отмечает Минобороны, часть дисциплинарных наказаний, которые применяются к военнослужащим, не подходят для солдат СГО, поэтому с внесением поправок в первую часть 14-й статьи закона "О воинской дисциплинарной ответственности" будут предусмотрены такие наказания, как:

предупреждение о непригодности к занимаемой должности — для состава солдат, инструкторов и офицеров;

снижение месячного оклада до 20% на срок не более шести месяцев солдатам, инструкторам и офицерам;

понижение в должности — для солдат, инструкторов и офицеров;

в мирное время — увольнение с действительной службы досрочно — для солдат, инструкторов и офицеров, не распространяется на солдат СГО.

Предлагается также внести поправки в первую часть 26-й статьи закона, которая предусматривает срок отмены дисциплинарного взыскания для военнослужащего профессиональной службы, но в дальнейшем применение правовых норм к военнослужащим СГО и профессиональной службе солдаты должны быть дифференцированы.

Законопроект еще предстоит рассмотреть Кабинету министров, а окончательное решение по нему должен принять Сейм.

Как сообщалось ранее, в армию будут призываться молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет.

СГО включает в себя три разных вида воинской службы — службу в частях Национальных вооруженных сил (НВС), в Земессардзе, специальную военную подготовку студентов вузов, а также альтернативную службу.

Планируется, что призывники, соответствующие требованиям, смогут выбрать подразделение НВС, наиболее соответствующее их способностям и интересам.

Предусмотрено, что в 2028 году для службы в подразделениях НВС одновременно могут быть призваны до 6 тысяч солдат. Кроме того, до 1200 солдат будут служить в Земессардзе и до 300 будут проходить специальную военную подготовку для студентов вузов. Граждане, которые не могут нести службу по своему мировоззрению либо религиозным убеждениям, смогут заменить ее альтернативной службой.

Минобороны планирует проводить два призыва в год.

Определено три категории лиц, которые не подлежат призыву. Во-первых, это те, кому не позволяет служить в армии состояние здоровья и наличие судимости. Во-вторых, это люди с двойным гражданством, которые проходили службу за границей, в-третьих — выпускники профессиональной средней школы им. полковника Калпакса.

Призыв может быть отложен и в случаях, когда молодой человек еще получает среднее или среднее профессиональное образование, но такая отсрочка будет действовать только до достижения 24-летнего возраста.

По причинам, связанным с образованием, карьерными планами и семейными обстоятельствами, гражданин может ходатайствовать о переносе призыва на более позднее время, но не позднее чем до 26 лет. Такими причинами могут быть учеба в вузе, конкретная профессиональная деятельность и др.

Срок службы составит 11 месяцев. Солдату будет предоставлено жилое помещение в казарме, а в полевых условиях — в палатке. Каждый военнослужащий будет получать суточные или их компенсацию, форму и необходимое снаряжение.

Военнослужащие будут получать ежемесячные компенсации в размере 300 евро, а после окончания службы — выходное пособие, предположительно в размере 1100 евро. Эти суммы могут быть пересмотрены в зависимости от экономической ситуации в стране.

Женщин в армию призывать не будут, они смогут служить на добровольной основе.