Минобороны: пока Латвию не посещали сотрудники Пентагона с целью обучения армии процедурам химзащиты

На данный момент Латвию не посещали команды представителей Пентагона для ознакомления вооруженных сил с процедурами на случай химической или биологической угрозы, однако Латвия постоянно сотрудничает в НАТО с союзниками по вопросам химической, биологической и радиоактивной защиты, сообщил агентству LETA пресс-секретарь Министерства обороны Каспарс Галкинс.

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Он отметил, что в НАТО установлены единые стандарты и правила во всех сферах, включая защиту от химического оружия.

Также в составе Национальных вооруженных сил (НВС) имеется подразделение по защите от оружия массового поражения, которое в соответствии со своей компетенцией и имеющимися ресурсами постоянно работает над развитием и совершенствованием способностей, участвует в учениях и работает вместе с союзниками.

США допускают возможность того, что Россия может применить химическое оружие в Украине, если продолжит терять позиции на поле боя, сообщило в ноябре издание Politico со ссылкой на четырех источников, среди которых есть должностные лица из администрации президента США Джо Байдена и Пентагона.

Представитель Минобороны США и еще один источник сообщили, что этой осенью Пентагон направил команды сотрудников в страны Восточной Европы для ознакомления местных вооруженных сил с процедурами на случай химической или биологической угрозы. США также предоставили Киеву средства химической, биологической и ядерной защиты в рамках военной помощи на миллиарды долларов.

Однако источники Politico заявили, что у США нет разведывательных данных, которые свидетельствовали бы о неизбежности химической атаки на Украину.