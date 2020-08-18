Минобороны: поставщики средств защиты от Covid-19 не гарантируют неизменное качество и цену

За несколько месяцев Министерство обороны получило около 700 заявок на конкурс закупок антикоронавирусных средств защиты. Но ни один из потенциальных поставщиков не может гарантировать неизменного качества, цены и условий доставки, сообщили агентству LETA в министерстве.

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Министерство отмечает, что заболеваемость коронавирусом в мире продолжает расти, и спрос на средства защиты остается высоким, поэтому закупки производятся в сложных условиях, и сложно обеспечить постоянный уровень цены и качества. Никто из 700 коммерсантов, готовых обеспечить Латвию масками и дезинфекторами, не могут обеспечить постоянный уровень качества и цены и неизменные условия доставки.

Исключения — только категория продуктов, которые производятся в Латвии, например, средства дезинфекции для рук и поверхностей, а также экраны для лица. В первую очередь закупать латвийские товары выгоднее потому, что доставка обходится дешевле и происходит быстрее.

Минобороны и раньше неоднократно поддерживал необходимость поддержать местную индустрию, чтобы в кризисной ситуации иметь возможность все необходимое можно было оперативно произвести в Латвии.