Минобороны учредит общество для контроля за военным производством

Министерство обороны планирует в ближайшее время учредить предприятие с государственным участием для контроля за военным производством. Об этом в четверг в Сейме заявил министр обороны Артис Пабрикс.

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Говоря об увеличении оборонного бюджета, Пабрикс указал, что помимо приобретения различного вооружения необходимо укреплять и латвийскую военную промышленность.

Пандемия подтвердила, что стране в начале кризиса пришлось заказывать средства индивидуальной защиты из-за границы, так что Латвия не должна полагаться на то, что "кто-то что-то произведет".

В настоящее время у министерства есть планы по производству в Латвии военной техники, в том числе дронов, боеприпасов и ракет. Это важно не только для самодостаточности государства, но и для экономического развития.

Поэтому в ближайшее время Минобороны планирует создать коммерческую компанию с государственным участием, которая бы контролировала военное производство.