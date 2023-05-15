Минобороны: в Службу гособороны могут быть призваны и студенты вузов

Молодой человек, получаюший высшее образование, также будет подлежать обязательному призыву в Службу государственной обороны (СГО). В первоочередном порядке обязательному призыву в СГО с 2024 года будут подлежать молодые люди в возрасте 18-19 лет. При этом получение высшего образования не является основанием не призывать гражданина на службу. Об этом порталу LSM.lv сообщили в Министерстве обороны.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Через полтора месяца начнется первый призыв в СГО, который будет добровольным и на который могут претендовать мужчины и женщины в возрасте от 18 до 27 лет. После первого добровольного призыва с 2024 года СГО станет обязательной, когда состав призыва будет формироваться из групп граждан, подлежащих прохождению службы, по принципу случайного отбора и совместно с добровольцами.

В первую очередь призыву будут подлежать молодые люди, родившиеся после 1 января 2004 года. В целом законом предусмотрены различные случаи привлечения к службе мужчин в возрасте до 27 лет.

Законом установлено, что призыву на военную службу подлежат молодые люди, родившиеся после 1 января 2024 года в течение одного года после достижения ими 18-летнего возраста. В Минобороны заявили, что граждане Латвии в возрасте от 18 до 19 лет будут проходить службу в приоритетном порядке.

"В основном в Службу государственной обороны будут призывать граждан в возрасте 18-19 лет. (..) В этой возрастной группе большинство молодежи заканчивает среднюю школу и еще не начинает профессиональную или семейную жизнь, которую было бы сложнее объединить со Службой гособороны на более позднем этапе жизни. Таким образом, указанная возрастная группа была выбрана, чтобы максимально не мешать дальнейшей жизни молодого человека", — пояснили в министерстве.

В свою очередь, гражданин, который по достижении 18-летнего возраста продолжает получать основное или среднее образование, например, в 12-м классе средней школы или на 3-м курсе профессионального учебного заведения, будет подлежать призыву в течение одного года после окончания учебы. Однако, если основное или среднее образование не будет получено до достижения 24-летнего возраста, гражданин сможет быть призван на службу в течение года после достижения 24-летнего возраста.

Если молодой человек не будет отобран в вышеуказанные сроки, то он будет снят с учета СГО и зачислен в резерв Национальных вооруженных сил (НВС) в качестве резервиста. Это значит, что человек сможет продолжать учебу и работать, не беспокоясь о призыве в СГО, отметили в Минобороны, подчеркнув, что вместо этого можно будет свободно выбирать другие способы зачисления на гособорону, например, вступив в Земессардзе, или через курсы добровольцев-резервистов.

В то же время, высшее образование не освобождает от призыва на службу. В министерстве подчеркнули, что, согласно Закону об СГО, получение высшего образования не является причиной не призывать гражданина на службу гособороны.

Это означает, что на службу могут быть призваны и мужчины в возрасте до 27 лет, которые получают или уже получили высшее образование. Потому что в законе прописано, что работодатель или вуз освобождают призывника от трудовых обязанностей или учебы, чтобы он мог пройти проверки перед началом СГО.

Представитель Минобороны Робертс Скраучс пояснил порталу LSM.lv, что, хотя могут быть случаи, когда студент подлежит СГО, нужно учитывать, что приоритет отдан гражданам в возрасте 18-19 лет сразу после окончания средней школы.

Например, граждане, собирающиеся получать высшее образование или уже получившие его, могут подлежать службе в случаях, когда в соответствии с потребностями НВС не будет возможности комплектовать полный призывной состав добровольцами и первоочередные призывниками, пояснил представитель Минобороны.

Точно так же получение высшего образование не является основанием для автоматической отсрочки службы, отметили в Минобороны. В отдельных случаях, если человек поступил в вуз, он будет иметь право отсрочить службу до 26-летнего возраста.

В целом, призыву в СГО будут подлежать мужчины в возрасте до 27 лет. Это потому, что определен ряд случаев, когда служба может быть отложена.

Одним из них является просьба самого гражданина отложить службу, обосновывая это важными причинами. В министерстве пояснили, что такими "важными причинами" могут быть, например, получение стипендии в вузе, участие в спортивной сборной страны, отпуск по уходу за ребенком или другие важные семейные обстоятельства. В этом случае служба может быть отложена, но не позднее, чем до достижения 26-летнего возраста.

В Минобороны подчеркнули, что будут рассматривать каждый случай отсрочки службы индивидуально.

В целом министерство рекомендует не откладывать службу гособороны без особой необходимости, поскольку в дальнейшем выполнение службы может быть связано с дополнительными трудностями, такими как, например, семья, маленькие дети, кредитные обязательства.

"Граждан будут призывать на службу гособороны независимо от размера их социальных обязательств", — отметили в Минобороны.

Мужчины и женщины в возрасте от 18 до 27 лет также могут подать заявление на добровольное прохождение службы. Первый призыв в СГО 1 июля будет полностью добровольным. 15 мая является последним днем подачи заявок. На сегодняшний день, по данным агентства LETA, заявку на участие в первом призыве подали 397 граждан Латвии.

Подать заявку на добровольную службу можно будет и тогда, когда СГО станет обязательной. А именно со следующего года. Если не будет заявлено достаточное количество добровольцев, то недостающую часть, которая будет определена потребностями НВС, будут призывать в обязательном порядке путем случайного отбора.

Минобороны отказалось назвать конкретное количество граждан, потенциально подлежащих призыву на военную службу, заявив, что это будет зависеть от того, сколько граждан пойдет на военную службу добровольно.